Roma, 11 mar. (LaPresse) – “Se il mondo pensa che Stati Uniti e Israele siano uniti, aiuta lo sforzo bellico, ottiene la vittoria e libera gli ostaggi. Se invece Hamas pensa che ci siano delle divisioni tra Stati Uniti e Israele questo non aiuterà”. Così il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, nel corso di un’intervista a Fox News, citata da Ynet. “La vittoria è vicina, la vittoria è a portata di mano – ha proseguito Netanyahu – La cosa migliore che possiamo fare per aiutare il futuro del Medioriente è raggiungere una vittoria rapida. E la vittoria arriverà tanto più rapidamente quanto più saremo uniti, non divisi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata