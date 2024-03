Milano, 10 mar. (LaPresse) – “Quando il 24 febbraio il male russo ha iniziato questa guerra, tutti gli ucraini si sono alzati per difendersi. Cristiani, musulmani, ebrei – tutti”. È quanto scrive nel suo quotidiano messaggio serale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Ci sostengono con la preghiera, la conversazione e le azioni. Questo è ciò che la Chiesa è: con le persone”, aggiunge, “e non a duemila e cinquecento chilometri di distanza, da qualche parte a mediare virtualmente tra qualcuno che vuole vivere e qualcuno che vuole distruggerti”. Si tratta di un chiaro riferimento alle parole di Papa Francesco, il Vaticano è infatti a circa 2500 km di distanza da Kiev, che in un’intervista alla Radiotelevisione svizzera aveva elogiato “chi ha il coraggio della bandiera bianca, di negoziare”.

