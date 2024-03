Milano, 10 mar. (LaPresse) – L’aeroporto internazionale ‘Pulkovo’ di San Pietroburgo, in Russia, sta introducendo restrizioni temporanee alle sue attività per garantire la sicurezza. Lo ha affermato in un comunicato l’Agenzia federale russa per il trasporto aereo, come riporta l’agenzia Tass. “Per garantire la sicurezza dei voli civili, sono state introdotte restrizioni al funzionamento dell’aeroporto di Pulkovo dalle 17, ora di Mosca (le 16 italiane), del 10 marzo”, si legge in una nota. Rbc-Ukraine riporta che le limitazioni sarebbero dovute a un incendio scoppiato in un hangar vicino all’aeroporto, nella zona industriale sull’autostrada Volkhon. Il fuoco ha inghiottito l’hangar e l’area del rogo è di 1.000 metri quadrati. Due persone sono rimaste ferite e sono ora ricoverate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata