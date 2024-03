Milano, 10 mar. (LaPresse) – André Ventura, leader del partito populista Chega, per ora dato come terzo alle elezioni in corso in Portogallo, è arrivato all’hotel di Lisbona dove è riunito il suo partito parlando di “notte storica” in cui “è finito il bipartitismo in Portogallo”. Nonostante le resistenze della coalizione di centrodestra Alleanza Democratica (AD), data ora come vincitrice, a formare un governo con Chega, Ventura ha ribadito che “ci sarà una salda maggioranza di destra”. Lo riporta Publico. “AD ha chiesto la maggioranza, i portoghesi hanno detto che questa maggioranza appartiene ad AD e Chega”, ha aggiunto Ventura.

