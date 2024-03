Milano, 10 mar. (LaPresse) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha replicato alle parole del presidente degli Stati Uniti Joe Biden che, durante un’intervista a Msnbc, lo ha criticato affermando che “sta danneggiando Israele più che aiutarlo”. “Non so esattamente cosa intendesse il presidente, ma se intendesse con questo che sto perseguendo obiettivi privati contro la volontà della maggioranza degli israeliani e che questo sta danneggiando gli interessi di Israele, allora ha torto su entrambi i fronti”, ha detto Netanyahu, come riporta una clip video diffusa dal ufficio del premier e ripresa dal Times of Israel. “Queste non sono solo le mie politiche private”, ha aggiunto, “queste sono politiche sostenute dalla stragrande maggioranza degli israeliani”.

