Milano, 9 mar. (LaPresse/AP) – Asif Ali Zardari è stato eletto come 14esimo presidente del Pakistan per la seconda volta. Zardari, 68 anni, era il candidato congiunto del Partito popolare pakistano (Ppp) e della Lega musulmana pakistana (Pml) di Nawaz Sharif. Ha ottenuto la maggioranza dei voti dell’Assemblea Nazionale del Pakistan, la camera bassa del Parlamento, e di tutte le assemblee provinciali per le elezioni presidenziali che hanno votato questa mattina. Ha ottenuto 411 voti mentre il suo avversario, Mahmood Khan Achakzai, 75enne candidato del Consiglio sunnita Ittehad e sostenuto dal partito dell’ex primo ministro Imran Khan, in carcere, si è fermato a 181.

