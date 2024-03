Roma, 9 nov. (LaPresse) – La nave dell’organizzazione benefica Open Arms che utilizzerà per prima il cosiddetto ‘corridoio marittimo’ tra Cipro e Gaza per portare aiuti alla popolazione civile è “pronta a salpare” ed è solo “in attesa degli ultimi dettagli” e potrebbe partire “nel tardo pomeriggio di oggi o domani, a seconda delle ultime valutazioni in corso”. Lo ha detto a LaPresse Veronica Alfonsi, presidente di Open Arms Italia. “Siamo a Cipro ormai da una quindicina di giorni proprio per preparare la missione. In questo momento la nave è pronta e carica con circa 200 tonnellate di cibo. Abbiamo avuto già le ispezioni e stiamo aspettando gli ultimi dettagli e l’ok finale che dovrebbe arrivare tra oggi e domani”, ha spiegato Alfonsi, sottolineando che “si tratta di dettagli legati anche al meteo. Si sta valutando anche questo aspetto per partite nelle migliori condizioni”.

