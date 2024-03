Milano, 9 mar. (LaPresse) – “Israele, che aderisce alle leggi di guerra, non accetterà prediche morali da Erdogan, che sostiene gli assassini e gli stupratori dell’organizzazione terroristica Hamas, nega l’Olocausto armeno e massacra i curdi nel suo stesso Paese”. Così il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un post sul social X in risposta alle parole del presidente turco Recep Tayyip Erdogan che aveva affermato: “Netanyahu e la sua amministrazione hanno aggiunto i loro nomi a Hitler, Mussolini e Stalin come nazisti dei nostri tempi, con i crimini contro l’umanità che hanno commesso a Gaza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata