Dublino (Irlanda), 9 mar. (LaPresse/AP) – Gli irlandesi hanno bocciato con un referendum la proposta del governo di introdurre nella Costituzione due emendamenti che avrebbero ampliato la definizione di famiglia e rimosso alcuni passaggi sul ruolo della donna in casa, considerati sessisti e obsoleti. Il primo ministro irlandese Leo Varadkar ha ammesso la sconfitta mentre i conteggi sono ancora in corso. Varadkar ha detto che è chiaro che gli emendamenti sono stati “sconfitti nel complesso con un’affluenza rispettabile”. “Era nostra responsabilità convincere la maggioranza delle persone a votare ‘sì’ e chiaramente non ci siamo riusciti”, ha aggiunto.

