Torino, 8 mar. (LaPresse) – Esordio perfetto per Jannik Sinner al Bnp Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione in programma dal 6 al 17 marzo all’Indian Wells Garden (duro, Plexipave – montepremi $9,495,555). L’altoatesino, terza testa di serie e numero 3 del mondo, ha dominato con il punteggio di 63 60 Thanasi Kokkinakis, numero 99 del ranking. L’australiano ha retto per i primi sette game, durati complessivamente tre quarti d’ora, poi l’azzurro ha firmato il break del 5-3 e ha preso il largo. Nel prossimo turno Sinner affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 25 Atp, o il croato Borna Coric, numero 35.

