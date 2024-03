Milano, 8 mar. (LaPresse) – “Lungi da me elogiare Putin, ma come non rompere la bolla di propaganda che ci vuole in conflitto e sempre su più fronti?”. Lo street artist Jorit, finito sotto i riflettori peruna foto con il presidente russo Vladimir Putin, rompe il silenzio con una storia su Instagram e scrive: “La foto del bacio di Meloni con Biden o Nethanyahu dovrebbe far discutere quantomeno più della mia con Putin”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata