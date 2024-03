Milano, 8 mar. (LaPresse) – Hamas sta ostacolando un accordo con Israele per il cessate il fuoco di sei settimane, rifiutandosi di rilasciare gli ostaggi malati, anziani e donne. È quanto affermano funzionari statunitensi che hanno parlato a condizione di anonimato. Lo riporta il Times of Israel. “Potrebbe esserci almeno un cessate il fuoco di sei settimane se Hamas accettasse di rilasciare una categoria definita di ostaggi vulnerabili, tra cui donne, anziani, malati e feriti”, ha detto uno dei funzionari, “l’onere in questo momento è a carico di Hamas”. “L’elemento fondamentale da parte di Hamas è la liberazione dei malati, degli anziani e delle donne. Questo è l’ostacolo che si frappone in questo momento”, ha aggiunto un secondo funzionario.

