Roma, 8 mar. (LaPresse) – Israele garantirà la sicurezza del porto temporaneo che consentirà agli aiuti umanitari via mare di raggiungere la Striscia di Gaza. Lo ha detto ai giornalisti il presidente americano, Joe Biden, citato da The Times of Israel. I funzionari dello Stato ebraico devono ancora confermare questo dettaglio, pur avendo accolto con favore la realizzazione di un corridoio marittimo per gli aiuti. Biden ha assicurato che l’operazione non pevede la presenza sul terreno di truppe americane.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata