Genova, 8 mar. (LaPresse) – Sarebbero cinque le multinazionali che hanno mostrato interesse per il colosso dell’ex Ilva. È quanto emerso oggi a Genova dopo l’incontro fra i rappresentanti dei lavoratori e il ministro al Made in Italy Adolfo Urso in visita allo stabilimento di Cornigliano.

