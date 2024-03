Torino, 8 mar. (LaPresse) – Napoli e Torino hanno chiuso in pareggio (1-1) l’anticipo della 28/a giornata di Serie A, giocato al Maradona. Si complica la corsa Champions della squadra partenopea, che era reduce da due successi di fila. Le reti nella ripresa, dopo un primo tempo dove si mettono in mostra i portieri Meret e Milinkovic-Savic. Gli uomini di Calzona si portano in vantaggio al 61′ con la rete di Kvaratskhelia, su assist di Mario Rui. Tre minuti dopo, la replica del Toro firmata in acrobazia da Sanabria sugli sviluppi di un corner. Napoli che manca il momentaneo aggancio all’Atalanta e sale a 44 punti, a -2 dal sesto posto occupato dai bergamaschi. Il Toro sale a quota 38 e tiene vive le speranze europee.

