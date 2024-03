Roma, 7 mar. (LaPresse) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha concordato la nomina di Valery Zaluzhny, ex capo delle forze armate, come “ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell’Ucraina presso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord”. Lo rende noto il ministero degli Affari Esteri di Kiev. L’Ucraina – si legge ancora – “ha inviato una richiesta alla controparte britannica per l’accettazione del gradimento”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata