Milano, 7 mar. (LaPresse) – I servizi di sicurezza russi (Fsb) hanno sventato un attacco armato da parte di militanti dell’Isis in una sinagoga a Mosca. “Sul territorio della regione di Kaluga è stata repressa l’attività di una cellula dell’organizzazione terroristica internazionale Stato Islamico in Afghanistan ‘Wilayat Khorasan’, vietata in Russia, i cui membri stavano progettando di commettere un atto terroristico contro una delle istituzioni religiose ebraiche di Mosca”, ha fatto sapere all’agenzia Tass il Centro per le pubbliche relazioni (PRC) dell’Fsb.

