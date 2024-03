Washington (Usa), 7 mar. (LaPresse) – Gli Stati Uniti hanno lavorato con Israele “per aprire un nuovo valico direttamente nel nord di Gaza”. Lo hanno riferito alti funzionari della Casa Bianca e del Pentagono in un briefing riservato, con un gruppo ristretto di giornalisti. L’Onu, hanno detto i funzionari, ha confermato oggi che “si spera che nei prossimi giorni” un convoglio pilota possa attraversare il valico. Inoltre, gli Usa, in collaborazione con Paesi alleati e partner ha lanciato oggi nuovi aiuti sulla Striscia, per un totale di 28mila razioni alimentari. Nei tre precedenti lanci, hanno riferito i funzionari, sono stati lanciati un totale di oltre 112mila razioni alimentari.

