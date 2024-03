Washington (Usa), 7 mar. (LaPresse) – La missione militare Usa sulla costa di Gaza per favorire l’arrivo e la distribuzione di aiuti, non prevederà l’impiego di militari sul terreno. Lo hanno chiarito gli alti funzionari della Casa Bianca e del Pentagono che, in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti, hanno anticipato quanto verrà annunciato stasera dal presidente Joe Biden, nel Discorso sullo Stato dell’Unione. L’apparato militare Usa ha “capacità uniche” ed è in grado di realizzare operazioni off shore “straordinarie, hanno sottolineato i funzionari.

