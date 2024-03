Roma, 7 mar. (LaPresse) – “Non mi occupo di bolle di sapone. Neanche da bambino me ne sono mai occupato”, “se uno non conosce gli atti non può esprimere giudizi”. Lo ha detto il Procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, in relazione all’inchiesta della procura di Perugia sul presunto dossieraggio.

