Roma, 7 mar. (LaPresse) – È terminata al Copasir l’audizione del procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, in merito all’inchiesta sul presunto dossieraggio che ha riguardato politici, sportivi e personaggi dello spettacolo. Lasciando palazzo San Macuto, Cantone ha detto: “Abbiamo detto quello che ci è stato chiesto e quello che ritenevamo opportuno. L’audizione è secretata, non c’è niente da dire”. Stamattina Cantone è stato ascoltato dalla Commissione Antimafia, come accaduto ieri per il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo. Prima di Cantone, oggi, il Copasir ha ascoltato anche il numero uno della Pna. Le audizioni erano state chieste dai due magistrati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata