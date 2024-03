Milano, 7 mar. (LaPresse) – La Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna a a 1 anno e 3 mesi e 20mila euro di risarcimento nei confronti dell’ex magistrato Piercamillo Davigo per la vicenda dei verbali di Piero Amara relativi alla Loggia Ungheria. Lo riferisce uno dei legali dell’ex membro del Csm, avvocato davide Steccanella, che aveva chiesto l’assoluzione Davigo. I giudici si sono presi 90 giorni per il deposito delle motivazioni. I legali di Davigo presenteranno ricorso alla Corte di Cassazione. L’ex pm di Mani Pulite è imputato per aver divulgato a Roma ad una dozzina di persone le “notizie riservate” contenute nei verbali dell’ex legale esterno di Eni, Piero Amara, a lui consegnati dal pm milanese su una pen-drive in formato word con “modalità quasi ‘carbonare'”, come si legge nella sentenza di primo grado confermata. “Smarrimento di postura istituzionale” scrissero l’anno scorso i giudici. Davigo avrebbe allargato “la platea dei destinatari della rivelazione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata