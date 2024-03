Milano, 7 mar. (LaPresse) – Sono state 120 le donne uccise nel 2023. Ancora tantissime, eppure ‘in calo’ rispetto alle 128 vittime del 2022. È quanto si legge nel report diffuso dal Dipartimento di pubblica sicurezza ‘Donne vittime di violenza’, diffuso alla vigilia dell’8 marzo. In totale, in Italia, nel 2023 sono stati commessi 334 omicidi volontari. Di questi, le donne rappresentano il 93% del totale. C’è un dato del 2023 che mette in risalto la “forte predominanza” delle donne vittime di violenza: sono il 93% del totale degli omicidi registrati nell’arco dell’anno, in aumento rispetto al 20220 (87%).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata