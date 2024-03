Milano, 6 mar. (LaPresse) – Vladimir Putin ritiene che russi e italiani siano uniti non solo dall’arte, ma anche dal desiderio di libertà. Lo ha detto il presidente russo durante il Festival Mondiale della Gioventù a Sochi rispondendo a un partecipante italiano che gli ha chiesto se l’arte possa fungere da ponte per avvicinare i due paesi. “Abbiamo sempre ammirato l’arte italiana. L’arte italiana è la grande arte di un grande popolo. Questa è una cosa del tutto ovvia”, ha detto il leader russo, citato dall’agenzia Tass. “E lotta dell’Italia per l’indipendenza, Garibaldi, non ci ha unito? Ci ha sempre unito”, ha osservato Putin. “Gli italiani hanno sempre nel cuore il desiderio di libertà. Ciò significa rispettare il desiderio degli altri per la propria scelta e la scelta del proprio destino”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata