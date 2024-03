Roma, 6 mar. (LaPresse) – “Non c’è dubbio che i fatti attribuiti al presidente della Federcalcio non abbiano nulla a che fare con la missione istituzionale della Procura Nazionale Antimafia”. Lo ha detto il procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, in relazione all’inchiesta della procura di Perugia sul presunto dossieraggio, a proposito del coinvolgimento del presidente della Figc Gabriele Gravina. “Tutto quello che avevo da segnalare è stato segnalato al procuratore di Roma che ha trasmesso il fascicolo al procuratore capo di Perugia. Il contenuto delle verifiche fatte potrà aiutare la ricostruzione da parte del procuratore di Perugia”. Melillo ha sottolineato che l’azione del suo ufficio non è mai stata “d’impulso”, ma con la formula “doverosamente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata