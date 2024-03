Roma, 6 mar. (LaPresse) – “La gravità dei fatti in corso è estrema. Bisogna sottolineare la complessità estrema della corretta e rigorosa gestione delle banche dati dove confluiscono quelle e altre non meno delicate informazioni al fine della repressione dei reati”. Lo ha detto il Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo nel corso della sua audizione davanti alla Commissione parlamentare Antimafia, in relazione all’inchiesta di Perugia sul presunto dossieraggio.

