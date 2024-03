Roma, 6 mar. (LaPresse) – “Audizione richiesta per serio e sincero spirito istituzionale”. Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, iniziando l’audizione in commissione Antimafia a Palazzo San Macuto, audizione richiesta in relazione all’inchiesta di Perugia sul dossieraggio.

