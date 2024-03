Roma, 5 mar. (LaPresse) – Si allungano i tempi di recupero per Kate Middleton dopo l’intervento chirurgico all’addome a cui è stata sottoposta a metà gennaio. Il ministero della Difesa britannico infatti ha fatto sapere che la principessa di Galles prenderà parte alla cerimonia ‘Trooping the Colour’ il prossimo 8 giugno, in quello che viene definito il suo primo incarico ufficiale dopo lo stop forzato. Buckingham Palace fino a ora non ha rivelato dettagli dell’operazione a cui Kate si è sottoposta e ha parlato di un periodo di riposo che sarebbe durato circa tre mesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata