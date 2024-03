Roma, 5 mar. (LaPresse) – Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha chiesto ad Hamas di accettare “un cessate il fuoco immediato” con Israele. Lo riportano i media internazionali. “Abbiamo l’opportunità per un cessate il fuoco immediato che può riportare a casa gli ostaggi, che può aumentare drasticamente la quantità di assistenza umanitaria che arriva ai palestinesi che ne hanno così disperatamente bisogno, e quindi anche creare le condizioni per una soluzione duratura”, ha detto Blinken. “Spetta ad Hamas decidere se è pronta a impegnarsi in questo cessate il fuoco”, ha aggiunto.

