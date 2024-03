Washington (Usa), 5 mar. (LaPresse) -Il segretario di Stato Antony Blinken ha incontrato oggi a Washington il membro del gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz. Secondo quanto riferisce il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller, “Blinken ha riaffermato l’impegno degli Stati Uniti a favore del diritto di Israele di garantire che gli attacchi terroristici del 7 ottobre non possano mai più ripetersi”. Inoltre, “il segretario ha sottolineato l’importanza di raggiungere un accordo per ottenere il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas, che porterebbe ad un cessate il fuoco temporaneo e consentirebbe l’ingresso di ulteriore assistenza umanitaria a Gaza”. Il segretario ha poi sottolineato che, “anche se i colloqui per raggiungere un tale accordo procedono, Israele deve adottare misure urgenti per espandere la consegna e la distribuzione degli aiuti umanitari, anche aprendo ulteriori valichi”. Blinken ha quindi sottolineato “la necessità di un piano umanitario credibile e attuabile prima di qualsiasi grande operazione militare a Rafah, considerati i rischi per i civili” e che gli Stati Uniti sostengono le iniziative volte a promuovere una pace e una sicurezza durature sia per gli israeliani che per i palestinesi.

