Roma, 5 mar. (LaPresse) – “Oggi, un problema tecnico ha causato difficoltà nell’accesso ad alcuni dei nostri servizi. Abbiamo risolto il problema il più rapidamente possibile per tutte le persone coinvolte e ci scusiamo per eventuali disagi”. Lo ha scritto su ‘X’ il portavoce di Meta, Andy Stone, dopo che nelle scorse ore problemi alle piattaforme social Facebook, Instagram, Threads e Messenger erano stati segnalati in tutto il mondo.

