Berlino (Germania), 5 mar. (LaPresse) – “L’Hofbräuhaus è una locanda bavarese conosciuta a livello internazionale dove gli abitanti di Monaco e gli ospiti provenienti da tutto il mondo si incontrano pacificamente. Non tolleriamo comportamenti xenofobi!”. È quanto comunicato a LaPresse, in una dichiarazione, da Tobias Ranzinger, portavoce dell’Hofbräuhus, la storica birreria di Monaco di Baviera dove ieri sera si sono radunati alcuni tifosi della Lazio alla vigilia della partita di Champions League con il Bayern Monaco e dove sono stati segnalati cori fascisti e saluti romani. “Ieri, 4 marzo, i tifosi italiani della Lazio erano già a Monaco, in numerosi luoghi della città e anche all’Hofbräuhaus. La polizia di Monaco era davanti e all’interno dell’Hofbräuhaus dalle 18:00. Ciò accade di routine nel periodo precedente a eventi/partite di calcio importanti. Il nostro servizio di sicurezza interno collabora regolarmente con la polizia”, ha spiegato il portavoce, aggiungendo che “Se si è verificato un comportamento anticostituzionale o xenofobo, lo condanniamo con la massima fermezza!”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata