Roma, 5 mar. (LaPresse) -Per i clienti non vulnerabili “il passaggio al 1 luglio dalla maggior tutela al servizio a tutele graduali comporterebbe, dunque, alle attuali condizioni, un risparmio complessivo per ogni punto di prelievo di circa 130 euro all’anno in relazione alla componente di commercializzazione”. Così il presidente dell’Arera, Stefano Besseghini, in audizione in commissione Attività produttive della Camera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata