Roma, 5 mar. (LaPresse) – “Riguardo al tema degli imprenditori balneari sapete come la penso, sapete anche che il dossier che abbiamo ereditato è molto complesso. Però un passo avanti lo abbiamo già fatto perché abbiamo fatto quello che curiosamente non ha fatto nessuno prima di noi che era una banale mappatura per capire se ci fosse o non ci fosse la scarsità del bene che è il presupposto per l’applicazione della direttiva” Bolkestein. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dell’incontro alla Camera di Commercio a Teramo. “Certo – ha aggiunto la premier – non è facile l’interlocuzione” con l’Europa “perché appunto è stata trascinata questa questione a lungo, ma tutto quello che questo governo può fare per mettere in sicurezza questi imprenditori lo farà. Non mi ha mai convinto la ragione per la quale in Italia la concorrenza si applica solo su piccoli e medi imprenditori e” non “sui grandi monopoli e le grandi concentrazioni”.

