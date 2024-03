Beirut (Libano), 4 mar. (LaPresse/AP) – Hamas ha invitato i palestinesi in Cisgiordania e in Israele a insorgere contro lo Stato ebraico durante il Ramadan, il mese sacro dei musulmani che dovrebbe iniziare il 10 marzo. Il portavoce di Hamas in Libano, Osama Hamdan, parlando con i giornalisti in conferenza stampa a Beirut ha detto che i palestinesi dovrebbero trasformare “in uno scontro ogni momento del Ramadan”. Hamas ha ripetutamente invocato una rivolta più ampia, nella Cisgiordania occupata, dove la violenza è aumentata dall’inizio della guerra, e tra la minoranza palestinese di Israele. Nel suo intervento Hamdan non ha fornito dettagli sui negoziati per il cessate il fuoco ma, rivolgendosi a Israele e agli Stati Uniti ha avvertito: “Ciò che non hanno ottenuto sul campo di battaglia, non lo otterranno attraverso macchinazioni politiche”.

