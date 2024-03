Milano, 4 mar. (LaPresse) – Altre psicologhe delle carceri milanesi sarebbero coinvolte nell’inchiesta per falso e favoreggiamento del pm di Milano, Francesco De Tommasi, che ha messo sotto indagine due professioniste di San Vittore che si sono occupate di Alessia Pifferi e l’avvocatessa della 38enne imputata per l’omicidio della figlia. Lo ha detto lo stesso pm nell’aula della Corte d’assise di Milano dove si è celebrata l’udienza per discutere della perizia psichiatrica redatta dal professor Elvezio Pirfo che ha accertato la “capacità di intendere e di volere” della donna. Per il pm la richiesta della difesa di un rinvio – accolta dalla corte – per studiare gli allegati della perizia sarebbe “dilatoria e pretestuosa” se “la finalità è quella di introdurre nel processo ulteriori argomenti e documenti per sviscerare, analizzare, sezionare la mente dell’imputata”. Ha annunciato che poterà le “prove” del fatto che Pifferi è stata “imbeccata” in carcere e altre che dimostrano come la relazione clinica che attestava un suo presunto ritardo mentale “solo apparentemente è stata sottoscritta dalle due psicologhe” ma ce ne sono altre che non compaiono e addirittura non erano “in servizio”. Si tornerà in aula il 15 marzo quando l’avvocata Alessia Pontenani, legale di Pifferi, potrà contro-esaminare il professor Pirfo. Il presidente della Corte d’assise, Ilio Mannucci Pacini, ha già fissato altre tre udienze ulteriori, se necessarie a completare il dibattimento: 12 aprile, 13 maggio e 10 giugno.

