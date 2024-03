Brescia, 1 mar. (LaPresse) – L’avvocato generale dello Stato Domenico Chiaro chiederà la “inammissibilità” delle nuove prove presentate dai legali difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi e dal Pg Cuno Tarfusser. I coniugi sono stati condannati all’ergastolo, in via definitiva, per la morte di quattro persone: Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk di appena due anni, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. I due sono accusati anche del tentato omicidio di Mario Frigerio, marito di Cherubini, e unico sopravvissuto alla mattanza per una malformazione alla carotide.

