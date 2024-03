Roma, 1 mar. (LaPresse) – Chi parteciperà alle riunioni “non autorizzate” per commemorare Alexei Navalny “sarà ritenuto responsabile”. Lo ha ricordato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando gli appelli dei sostenitori di Navalny a partecipare a riunioni spontanee in ricordo dell’oppositore morto lo scorso 16 febbraio. Lo riporta la Tass. Su questi appelli, ha affermato Peskov, “non abbiamo commenti. Ricordiamo che esiste una legge che deve essere rispettata. Qualsiasi riunione non autorizzata violerà la legge. Di conseguenza, coloro che vi partecipano saranno ritenuti responsabili secondo la legge”.

