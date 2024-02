Roma, 27 feb. (LaPresse) – Un funzionario israeliano, citato da Ynet, afferma di non capire “su cosa si basi l’ottimismo” del presidente americano, Joe Biden, su una possibile tregua fra Tel Aviv e Hamas. Il leader di Washington aveva affermato che Israele sarebbe disposto a interrompere la sua operazione militare durante il Ramadan, il mese sacro per il musulmani. “Il Ramadan si avvicina e c’è stato un accordo da parte degli israeliani che non si sarebbero impegnati in attività anche durante il Ramadan, per darci il tempo di liberare tutti gli ostaggi”, aveva detto Biden.

