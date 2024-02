Roma, 27 feb. (LaPresse) – Mobilitazione nazionale della Cgil per il cessate il fuoco a Gaza. Lo ha deciso l’assemblea generale di Corso d’Italia che, riunitasi oggi, ha impegnato l’organizzazione “alla mobilitazione in difesa del diritto di manifestazione, di sciopero e della libertà di associazione e nel tenere vivi i rapporti con il mondo dell’associazionismo e della società civile” chiamando alla protesta, il 9 marzo 2024 a Roma, per “il cessate il fuoco, impedire il genocidio, garantire assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza, liberare gli ostaggi e prigionieri, la fine dell’occupazione, il riconoscimento dello stato di Palestina sulla base delle risoluzioni Onu e l’organizzazione di una conferenza internazionale per pace e giustizia in Medio Oriente”, si legge nell’odg.

