Roma, 27 feb. (LaPresse) – “Israele ha avuto il sostegno schiacciante della stragrande maggioranza delle nazioni” ma “se continua così con questo governo incredibilmente conservatore che hanno perderanno il sostegno di tutto il mondo”, e questo “non è nel loro interesse”. Lo ha affermato il presidente americano Joe Biden in un’intervista alla Nbc citata dal Times of Israele. Secondo il presidente americano un cessate il fuoco temporaneo permetterebbe “di muoversi in una direzione in cui possiamo cambiare la dinamica” del conflitto in corso.

