Torino, 27 feb. (LaPresse) – “Il governo italiano e Byd hanno avuto contatti mesi fa quando Byd valutava la possibilità di aprire uno stabilimento in Europa. Dopo la decisione finale, ricaduta sull’Ungheria, non ci sono stati più contatti con il governo italiano”. Lo riferiscono a LaPresse fonti del brand cinese dopo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg secondo cui Byd sarebbe stata contattata dal governo italiano per attrarre un secondo produttore di automobili oltre a Stellantis.

