Milano, 26 feb. (LaPresse) – “Domani andremo in Procura, a Crotone, per chiedere ulteriori indagini e risposte che finora non ci sono state fornite dalla Guardia costiera, per esempio il punto nave in cui si trovava la motovedetta”. Lo ha detto l’avvocato Stefano Bertone, legale di 50 famiglie delle vittime del naufragio di Cutro, avvenuto un anno fa, e di diversi sopravvissuti nel corso di una conferenza stampa.

