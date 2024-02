Milano, 26 feb. (LaPresse) – Alessia Pifferi era “una persona che stava vivendo la sua vita e le sue scelte, in piena lucidità, mentre la figlia moriva”. Lo scrive lo psichiatra Elvezio Pirfo che, con la collega Chiara Bele, ha condotto la perizia psichiatrica su Alessia Pifferi, la donna accusata dell’omicidio volontario della figlia Diana, 18 mesi, su incarico della Corte d’assise di Milano. “La stessa lucidità c’è d’altronde oggi – prosegue – ed è stata perfettamente dimostrata”. “Nei colloqui peritali l’attenzione” di Pifferi “è stata costantemente viva e pronta a recepire le domande e rispondere in base a quanto ritenuto più utile, ma non è stata in alcun modo diretta ad una anche minima attestazione di reale empatia e cordoglio verso sua figlia, morta in modo tanto orribile”. La perizia verrà discussa alla prossima udienza del processo per omicidio volontario pluriaggravato del 4 marzo.

