Francoforte (Germania), 26 feb. (LaPresse) – “Si prevede che la crescita salariale diventerà un motore sempre più importante della dinamica dell’inflazione nei prossimi trimestri, riflettendo la domanda dei dipendenti di compensazioni per l’inflazione e la tensione sui mercati del lavoro”. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo. “Allo stesso tempo, il contributo dei profitti – che di recente ha rappresentato gran parte dell’aumento delle pressioni sui costi interni – sta diminuendo, suggerendo che, come previsto, gli aumenti del costo del lavoro sono in parte ammortizzati dai profitti e non vengono completamente trasferiti ai consumatori”, ha detto ancora Lagarde.

