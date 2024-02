Roma, 26 feb. (LaPresse) – In merito alle proteste degli agricoltori che proseguono anche a Bruxelles “credo che tutta questa problematica si possa risolvere attraverso un ascolto serio di quello che sono le esigenze espresse da parte degli agricoltori. Un dialogo serio. È la formula che utilizziamo sempre quando ci sono delle rivendicazioni: mettersi in ascolto e sentire quelle che sono le esigenze e venirsi incontro”. Così il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine dell’inaugurazione del nuovo centro diagnostica per immagini – radiologia IDI a Roma.

