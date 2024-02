Milano, 24 feb. (LaPresse) – “Ogni male può essere distrutto, anche il male russo”. È quanto ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando da Hostomel, in occasione del secondo anniversario dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia, “Qui a Hostomel, posto simbolico, Putin voleva vincere la battaglia per Kiev ma ha fallito”, ha detto, “proprio qua c’era la paura che Putin potesse andare avanti e in quel momento nessuno poteva sapere quello che sarebbe successo, non nei prossimi due anni ma da lì a qualche settimana”. “Già allora gli ucraini avevano dimostrato di essere forti”, ha aggiunto Zelensky, “che l’unione delle persone può fare più di ogni dittatore e che il coraggio del popolo può voltare le pagine della storia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata