Milano, 24 feb. (LaPresse) – “A Kiev per celebrare l’anniversario del secondo anno di guerra della Russia all’Ucraina. E per celebrare la straordinaria resistenza del popolo ucraino”. Così su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che aggiunge: 2Oggi più che mai siamo al fianco dell’Ucraina. Finanziariamente, economicamente, militarmente e moralmente. Finché il Paese non sarà finalmente libero”.

