Milano, 24 feb. (LaPresse) – Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, ha fatto visita all truppe russe al fronte con l’Ucraina, nel giorno del secondo anniversario dall’inizio della guerra. Shoigu “ha ascoltato i rapporti del comandante del Centro del gruppo tattico e degli ufficiali del quartier generale sulla situazione attuale, sulla natura delle attività del nemico e sull’adempimento delle missioni di combattimento da parte delle truppe russe nella direzione operativa”, ha reso not il ministero in un comunicato, riportato dall’agenzia Tass. Il ministro della Difesa, durante la visita al quartier generale, ha stabilito di “rafforzare ulteriormente il gruppo con mezzi di guerra elettronica, principalmente a livello tattico”, ha aggiunto il ministero.

