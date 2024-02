Milano, 24 feb. (LaPresse) – Il sito indipendente russo Meduza ha sitmato che sono circa 75.000 i combattenti russi che sono morti in Ucraina dall’inizio della guerra. Visto che le autorità russe non forniscono tale cifra in maniera chiara, Meduza ha confrontato e analizzato gli elenchi dei nomi dei soldati russi morti con i dati recuperati dal Registro dei casi di eredità della Russia e stima che il numero totale di combattenti russi uccisi tra l’inizio dell’invasione su vasta scala nel febbraio 2022 e la fine del 2023 sia di 75.000 uomini. Questa non è una cifra esatta ma una stima statistica: il valore più probabile si trova all’interno di un intervallo certamente ampio, compreso tra 66.000 e 88.000. Meduza precisa che se il ritmo delle perdite di Mosca nel quarto trimestre del 2023, attestato a circa 3.900 soldati morti al mese, è rimasto stabile anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024, la cifra totale di militari uccisi sarebbe di 83.000.

